Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgängerzone - Person in psychischem Ausnahmezustand

Grünstadt (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Einsatz der Polizei und Rettungskräften, an dem ein 43-jähriger Mann in der Fußgängerzone lautstark herumschreien und aggressiv sein würde. Dieser habe sich zunächst aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes nicht behandeln lassen wollen, wohingegen die Polizei zur Unterstützung herangezogen wurde. Vor Ort schrie und gestikulierte der Mann weiterhin herum und gab an, einen Nervenzusammenbruch zu haben. Aufgrund des Zustandes wurde dieser aus präventiven Gründen gefesselt. Eine Gefahr gegen fremde Personen oder Sachen bestand nicht. Anschließend beruhigte sich der Mann wieder und gab an, sich freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung zu begeben. In der Fußgängerzone herrschte zu gegenwärtigem Zeitpunkt reger Personenverkehr.

