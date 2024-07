Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserlautern nach schwerem Verkehrsunfall

Heßheim (ots)

Am 16.07.2024 um 20:19 h ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern (Höhe AK Frankenthal) ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorrad sowie ein PKW beteiligt waren. Die BAB 6 ist ab dem AK Frankenthal seit 20:30 h in Richtung Kaiserslautern voll gesperrt, der Verkehr wird jedoch entsprechend abgeleitet. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

