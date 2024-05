Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Dienstag, den 30.04.2024, gegen 16:30 Uhr lief eine noch unbekannte Fußgängerin in der Schloßstraße plötzlich vom Bürgersteig auf die Straße und stieß hierbei mit einem 50-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Dieser stürzte hierbei im Kreuzungsbereich der Dreikönigstraße zu Boden und verletzte sich leicht. Die - nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen - unfallverursachende Fußgängerin flüchtete von der Unfallstelle. Sie wird als weiblich und 15-18 Jahre beschrieben. Der Unfall wurde von einer Vielzahl an Personen wahrgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder der flüchtigen Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

