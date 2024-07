Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frankeneck (ots)

Am Dienstag, den 16.07.2024, kam es gg. 13:30 Uhr an der Einmündung der L499 zur B39 bei Frankeneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 70-jähriger Autofahrer wollte von der L499 auf die B39 nach rechts abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden, auf dem Radweg fahrenden 53-jährigen Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem anschließenden Sturz wurde der Radfahrer an der Schulter verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

