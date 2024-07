Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.07.2024 um 09:55 Uhr wurde eine 23-Jährige aus Neustadt/W. in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit ihrem Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Dame konnten Hinweise erlangt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dieser schließen ließen. Ein Vortest bestätigte letztlich den Verdacht, da dieser positiv auf Amfetamin reagierte. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben und ihrem Schlüssel einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf die Neustadterin eine Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Ferner wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

