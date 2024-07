Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin verwechselt Gaspedal mit Bremse

Neuleiningen (ots)

Am Freitag den 12.07.2024 gegen 12:45 Uhr kam es in 67271 Neuleiningen zu einem Verkehrsunfall, da die 61-jährige Fahrzeugführerin aus Eisenberg beim Ausparken mit ihrem Pkw das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. Sie durchbrach dadurch den Zaun des Parkplatzes und fuhr einige Meter die Böschung hinab auf die Hauptstraße, die Tiefenthaler Straße (L453), zu. Der Pkw prallte bei der Abfahrt jedoch gegen eine Straßenlaterne und kam so zum Stehen, ohne das Weiteres beschädigt wurde. Ein weiterer Fahrzeugführer sicherte den Pkw bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ab, indem er ein Seil am Pkw anbrachte und dieses an der Anhängerkupplung seines Pkw befestigte. Durch das Missgeschick der Eisenbergerin entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell