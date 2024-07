POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrrad unter Alkoholeinwirkung unsicher geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Drei unbekannte Jugendliche schlugen am 13.07.2024 gegen 21:40 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Mußbach eine Glasscheibe an der Hauseingangstür einer Anwohnerin ein. Als diese die Täter stellen wollte, entfernten sie sich von der Tatörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an ...

