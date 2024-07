Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zigarettenautomaten angegangen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.07.2024 gegen 14:30 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei Neustadt mit, dass drei Personen mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten in der Stettiner Straße getreten hätten und in Richtung Branchweilerhofstraße weitergelaufen wären. Aufgrund der mitgeteilten Beschreibung konnten die drei Personen in der Roßlaufstraße angetroffen werden. Allerdings flüchteten zwei Personen über die Gleise am Bahnhof Böbig, die dritte Person konnte kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Ludwigshafen, der nach der Personalienfeststellung seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Ob die Jugendlichen den Automaten tatsächlich manipulieren wollten, wird noch geprüft.

