Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Malente

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (25.04.2024) kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in Malente zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Pkw Mercedes beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Malente sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:50 Uhr parkte eine 78-jährige Plönerin ihr silbernes Mercedes Cabriolet auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Nach dem Aufenthalt in einem Café fuhr die Halterin zu einer nahegelegenen Tankstelle. Erst dort stellte sie nicht unerhebliche neuen Schäden an der Fahrerseite des Wagens fest. Daraufhin suchte sie umgehend die örtliche Polizeidienststelle auf, um den Vorfall zu melden. Hinweise auf den Verursacher konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erlangt werden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte es zu einer Kollision mit dem silberfarbenen Mercedes auf dem Kundenparkplatz des Supermarktes in Malente gekommen sein. Es liegt nahe, dass ein derzeit noch unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug das Cabriolet im Rahmen eines Parkvorgangs touchierte.

Aufgrund der Tatsache, dass unmittelbar neben der Tatörtlichkeit ein Wochenmarkt stattfand, wird nun nach Zeugen des Unfalls gesucht, die Angaben zu dem Verursacher oder seinem genutzten Fahrzeug machen können.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nimmt die Polizeistation Malente unter der Rufnummer: 04523-20178-0 oder per E-Mail über: Malente.PST@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell