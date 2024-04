POL-HL: Ostholstein - Sierksdorf / Beleuchtungsbalken auf Autobahn verloren - Polizei sucht Eigentümer

Polizeidirektion Lübeck

Beleuchtungsbalken auf Autobahn verloren - Polizei sucht Eigentümer

Lübeck (ots)

Am Freitagvormittag (12.04.24) entfernte eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz einen Beleuchtungsbalken von der Bundesautobahn 1. Bisherige Ermittlungen konnten den Eigentümer nicht ausfindig machen. Nun werden Hinweise erbeten.

Gegen 11:00 Uhr erhielten die Einsatzkräfte des Autobahnreviers Scharbeutz den Auftrag, einen Gegenstand von der BAB 1 in Fahrtrichtung Süden zu entfernen. Zwischen der Anschlussstelle Neustadt Mitte und der Raststätte Neustädter Bucht konnten die Beamten einen Beleuchtungsbalken eines Fahrzeugs vorfinden. An diesem waren Saugnäpfe angebracht und er war an einer Seite beschädigt. Der Gegenstand wurde daraufhin sichergestellt.

Zu Verkehrsbehinderungen oder gar gefährlichen Situationen ist es durch den Dachbalken im Übrigen nicht gekommen.

Bisherige Ermittlungen konnten den Eigentümer der speziellen Beleuchtungseinheit nicht ausfindig machen. Aus diesem Grund werden nun Hinweise erbeten, die eine rechtmäßige Zuordnung ermöglichen. Informationen nimmt die Autobahnpolizei in Scharbeutz unter der Rufnummer: 04524-7077-0 oder per E-Mail an: Scharbeutz.PABR@polizei.landsh.de entgegen.

