Lübeck (ots) - Am späten Donnerstagabend (18.04.2024) entdeckte eine Streifenwagenbesatzung in der Kirschenallee in Lübeck zwei Gartengeräte am Straßenrand. Weil nicht auszuschließen war, dass diese jemand vergessen haben könnte, nahmen die Beamten die Geräte in Verwahrung und suchen nun nach dem Eigentümer. Gegen 23:00 Uhr befuhren zwei Beamte des 3. ...

mehr