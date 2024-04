Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Gartengeräte als Fundsache durch die Polizei sichergestellt

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (18.04.2024) entdeckte eine Streifenwagenbesatzung in der Kirschenallee in Lübeck zwei Gartengeräte am Straßenrand. Weil nicht auszuschließen war, dass diese jemand vergessen haben könnte, nahmen die Beamten die Geräte in Verwahrung und suchen nun nach dem Eigentümer.

Gegen 23:00 Uhr befuhren zwei Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Kirschenallee. Auf Höhe der Nummer 7 entdeckten sie am Fahrbahnrand an einem Verkehrsschild stehend zwei Gartengeräte. Dabei handelt es sich um einen Hochdruckreiniger Kärcher der K5-Serie sowie um einen Laubsauger/-bläser des Herstellers Sunjoe.

Die Herkunft der Geräte konnte bislang nicht ermittelt werden. Wer jedoch Hinweise darauf oder auf deren Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Lübeck in Verbindung zu setzen. Zu erreichen sind die Beamten telefonisch unter 0451 - 131 6345 oder per E-Mail über luebeck.prev03@polizei.landsh.de

