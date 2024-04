Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

PKW mit unbekannter Substanz übergossen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17.04.) wurde in Scharbeutz ein PKW Opel mit einer bisher unbekannten Substanz übergossen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Als die 59 Jahre alte Fahrzeugnutzerin eines Opel Astra mit Hamburger Kennzeichen am frühen Mittwochmorgen in der Straße Möwenberg in ihren PKW einsteigen wollte, wurde sie auf eine weißlich-gelbe Flüssigkeit aufmerksam, die großflächig über das Dach und die Motorhaube gegossen worden war. Die augenscheinlich ätzende Substanz führte dazu, dass Kunststoffteile am PKW beschädigt wurden und sich der Fahrzeuglack ablöste.

Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich der Vorfall im unteren Teil der Straße Möwenberg, in der der PKW ordnungsgemäß abgestellt war. Die Tatzeit kann auf Dienstagnachmittag (16.04.), 17 Uhr, bis Mittwochmorgen (17.04.), 05.30 Uhr, eingegrenzt werden. Um welche Substanz es sich handelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 7.000 Euro geschätzt.

Zur Aufklärung des Tatgeschehens suchen die Beamten der Polizeistation Scharbeutz Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04503-35720 oder per E-Mail unter scharbeutz.pst@polizei.landsh.de erbeten.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell