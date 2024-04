Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (11.04.) ereignete sich in Bad Schwartau ein Verkehrsunfall, bei dem der Spiegel einer Mercedes A-Klasse beschädigt wurde. Die Verursacherin fuhr zunächst weiter und wurde unweit des Unfallortes durch einen Zeugen gestoppt. Da das geschädigte Fahrzeug bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte, sucht die Polizei nun nach dem Halter der Mercedes A-Klasse.

Gegen 20:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem dieser eine Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Lübecker Straße - Auguststraße in Bad Schwartau beobachtet und das unfallverursachende Fahrzeug verfolgt hatte. Die Polizei kontrollierte die 60 Jahre alte Fahrerin unweit des Unfallortes. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die Ostholsteinerin die Lübecker Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Auguststraße. Während des Abbiegens soll es zu einer Berührung mit einem parkenden PKW Mercedes der A-Klasse gekommen sein. Hierdurch sei der Außenspiegel abgerissen worden. Die Fahrerin sei nach dem Zusammenstoß weitergefahren, ohne die Polizei verständigt zu haben und später durch den aufmerksamen Zeugen gestoppt worden. Der beschädigte Mercedes habe sich nach dem Eintreffen der Polizei nicht mehr am Abstellort befunden.

Der Gesamtsachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Zur Aufklärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Bad Schwartau nun nach dem Halter des schwarzen Mercedes, dessen Kennzeichen gänzlich unbekannt ist. Dieser wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-220750 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell