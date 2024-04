Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein

Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 42-Jähriger

Lübeck (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (11.04.) wurde eine 42-jährige Frau aus einer Klinik in Neustadt in Holstein vermisst. Aufgrund ihrer Orientierungslosigkeit und nicht auszuschließender Eigengefährdung suchte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten.

Bereits am Freitagabend (12.04.) konnte die Frau durch den Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers in Bad Schwartau angetroffen und in das Klinikum zurückgeführt werden.

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die Fahndung wird hiermit zurückgenommen und im Presseportal gelöscht. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto zu entfernen.

