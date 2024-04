Lübeck (ots) - In der Dienstagnacht (09.04.2024) kam es in St. Lorenz Nord zu einem Pkw-Diebstahl. Ein Jugendlicher entwendete den Fahrzeugschlüssel seines Betreuers und fuhr mit dem dazugehörigen Mietfahrzeug sowie weiteren Begleitern davon. Die Polizei Hamburg konnte Fahrzeug und Insassen noch in der selben ...

