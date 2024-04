Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord // Hamburg - Rahlstedt

14-Jähriger entwendet Pkw seines Betreuers

Lübeck (ots)

In der Dienstagnacht (09.04.2024) kam es in St. Lorenz Nord zu einem Pkw-Diebstahl. Ein Jugendlicher entwendete den Fahrzeugschlüssel seines Betreuers und fuhr mit dem dazugehörigen Mietfahrzeug sowie weiteren Begleitern davon. Die Polizei Hamburg konnte Fahrzeug und Insassen noch in der selben Nacht im Nachbarbundesland antreffen.

Gegen 22:45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Lübeck zu einem Hotel in der Straße "Bei der Lohmühle" gerufen. Dort trafen die Beamten auf den Anzeigenden, einen 35-jährigen Sozialarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung aus Nordrhein-Westfalen. Dieser berichtete von seinem Kurzaufenthalt in der Hansestadt, da er mit einem zu betreuenden Jugendlichen eine Erziehungsreise unternehme. Sie wollten in Lübeck übernachten und am Folgetag weiter in Richtung Süden fahren. Die Wegetappen würden sie per Fahrrad zurücklegen. Zusätzlich wurde aber auch ein Pkw angemietet, um die Radfahrer auf der Gesamtstrecke zu begleiten.

Wenige Stunden zuvor seien beide in dem Hotel angekommen und hätten Gegenstände aus dem Fahrzeug geräumt. In diesem Zusammenhang dürfte der 14-jährige Jugendliche an den Fahrzeugschlüssel des Mietwagens gelangt sein. Später beobachtete der 35-jährige Betreuer, wie sein Schützling mit weiteren, zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Personen, in das Fahrzeug stieg und sich der Wagen vom Hotelbetrieb entfernte.

Noch in der gleichen Nacht konnte der Wagen samt Insassen von der Hamburger Polizei im Stadtteil Rahlstedt angetroffen und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, saß zu diesem Zeitpunkt ein 20-jähriger Mann aus Neumünster am Steuer. Zusätzlich waren vier weitere Personen in dem Fahrzeug, unter anderem der gesuchte 14-Jährige aus Nordrhein-Westfalen. Wie und aus welchem Grund die Gruppe zueinandergefunden hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Personen wurden im Anschluss an die Kontrolle zu einer Dienststelle in Hamburg gebracht, dort identifiziert und befragt. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer aus Neumünster den Mietwagen ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und er wird sich in einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Gegen den 14-Jährigen wird wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ermittelt. Aufgrund seiner körperlichen Verfassung, schloss sich bei ihm noch ein Krankenhausaufenthalt an. Hintergrund könnte ein übermäßiger Alkoholkonsum sein.

Der Rest der Gruppe wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie durften von da an ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Der für die Taten genutzte Fahrzeugschlüssel wurde ihnen abgenommen. An dem Mietwagen entstand nach aktuellen Erkenntnissen kein Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell