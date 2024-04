Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Versuchter Raub des Rucksacks einer älteren Dame - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Bereits am Samstagabend (30.03.24) versuchte ein junger Mann, einer 71-jährigen Lübeckerin den Rucksack zu entreißen. Durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen, konnte der Raub verhindert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Vermutlich zwischen 17:00 und 18:00 Uhr ging eine 71 Jahre alte Lübeckerin nach ihrem Einkauf die Walderseestraße entlang. Ihren Einkauf trug sie dabei in ihrem Rucksack auf dem Rücken. Etwa auf Höhe der Straße "Am Bertramshof" wurde sie von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen, während dieser versuchte, ihr den Rucksack zu entreißen. Ein junger Mann wurde auf die Situation aufmerksam, begab sich zur Frau und verjagte den Täter. Dieser floh in Richtung der Schlutuper Straße.

Der junge Mann begleitete die Lübeckerin auf ihrem Heimweg und stellte sicher, dass sie unbeschadet zuhause ankommt. Den Namen des jungen Mannes merkte sich die Lübeckerin in der Aufregung nicht. Das Geschehen wurde erst zwei Tage später bei der Polizei angezeigt.

Das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubes aufgenommen. Vor diesem Hintergrund wird nun nach Zeugen gesucht, die weitere Angaben zum Geschehen machen können. Insbesondere wird um Kontaktaufnahme durch den bislang unbekannten Ersthelfer gebeten. Hinweise werden telefonisch unter: 0451 - 131 0 oder per E-Mail unter: k13.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

