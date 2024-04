Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Ermittlungen nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (17.04.) ereignete sich in Stockelsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW kollidierten. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Personen blieben unverletzt. Die Polizei Stockelsdorf hat die Ermittlungen, insbesondere zur Ampelschaltung an der Kreuzung aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 40 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Lübecker Kennzeichen, gegen 12:30 Uhr, die Segeberger Straße in Richtung Ahrensböker Straße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 31-jähriger Seat-Fahrer mit Grevesmühlener Kennzeichen, aus der Ahrensböker Straße kommend nach links in die Segeberger Straße in Fahrtrichtung Lübeck abzubiegen. Trotzdem die Kreuzung über eine funktionstüchtige Lichtzeichenanlage verfügt, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, weshalb davon auszugehen ist, dass einer der Unfallbeteiligten die Fahrbahn bei Rotlicht passierte.

Die Insassen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden jeweils im Frontbereich stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch die Polizei Stockelsdorf dauern an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-498560 oder per E-Mail an stockelsdorf.pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

