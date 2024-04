Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Lorenz Nord

PKW rollt über Parkplatz hinaus in Böschung

Lübeck (ots)

Am Mittwochvormittag (24.04.2024) rollte ein PKW samt Fahrerin offenbar nach einem missglückten Einparkversuch auf einem Parkplatz in Lübeck St. Lorenz über die Parklücke hinaus in eine Böschung. Abgebremst durch einen Baum und Sträucher geriet das Fahrzeug nicht auf die unterhalb der Böschung gelegenen Bahngleise. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 11:35 Uhr befuhr die 79-jährige Frau mit ihrem Hyundai I20 die Posener Straße und bog von dort aus auf den Parkplatz eines angrenzenden großen Bekleidungsgeschäftes ein. Anstatt wie beabsichtigt in einer der ausgewählten Parklücken vorwärts einzuparken, fuhr die Lübeckerin weiter geradeaus. Der PKW rollte über einen größeren Bordstein und anschließend in eine sich dahinter befindliche Böschung. Bevor die Frau samt ihrem Fahrzeug die gesamte Böschung weiter in Richtung der tiefer gelegenen Bahngleise rollte, prallte der PKW gegen einen Baum und Strauchwerk und wurde dadurch am Weiterrollen gestoppt.

Nach einer ersten Begutachtung durch die alarmierten Rettungskräfte erlitt die 79-jährige Fahrerin keine Verletzungen. Ihr PKW Hyundai hingegen wurde im Bereich der Motorhaube und der Fahrzeugfront beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 6000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu Beeinträchtigungen des an der Böschung vorbeiführenden Zugverkehrs kam es nicht.

Die Klärung der genauen Unfallursache ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck. Dabei wird auch geprüft, ob der Unfall möglicherweise durch eine Fehlbedienung des Fahrzeugs oder auch durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf dem dortigen Parkplatz verursacht wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell