POL-PDNW: (Wachenheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Wachenheim (ots)

Am 16.07.2024, um 17.10 Uhr kam es in Wachenheim in der Weinstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Fußgängerin wurde durch einen Pkw angefahren und schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein 92-jähriger Pkw-Fahrer touchierte beim Ausfahren aus einer Parklücke einen anderen geparkten Pkw, anschließend einen Zaun, einen Unterstand und zuletzt eine vorbeilaufende 86-jährige Fußgängerin. Diese stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung und eine Thoraxverletzung zu. Der Pkw des 92-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

