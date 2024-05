Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Senior verursacht größeren Sachschaden

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, um 14:05 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Fritzenäcker in Fahrtrichtung Hauptstraße und beabsichtigte von dort in die Hauptstraße in Richtung Gaiberger Innenstadt abzubiegen. Er fuhr langsam in den Kreuzungsbereich ein. Eine 72-jährige VW-Fahrerin fuhr ihrerseits auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. An besagter Kreuzung gelang es ihr nicht, rechtzeitig auf den einfahrenden Mercedes zu reagieren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die VW-Fahrerin seitlich von der Fahrbahn geschoben wurde und frontal gegen eine 29-jährige Opel-Fahrerin stieß. Diese hatte sich gerade auf der Abbiegespur in Fahrtrichtung Fritzenäcker Straße befunden und verkehrsbedingt gewartet. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, die Schadenssumme dürfte sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich belaufen. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr vor Ort beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung bzw. Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

