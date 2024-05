POL-MA: Mannheim: Hochzeitsgast von unbekannten Tätern zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am heutigen Montagmorgen, gegen 00:15 Uhr, wurde ein Laternenmast, der auf einem Gehweg im Ohmweg in Fahrtrichtung Siemensstraße aufgestellt war, beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge brach der Mast auf Grund einer Kollision mit einem Fahrzeug ab und stürzte daraufhin auf den Gehweg. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. ...

mehr