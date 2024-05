Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Rohrbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Grünanlage vor Schule gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim-Rohrbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand nahe der Sudetenstraße. Zeugen meldeten um kurz nach 23:30 Uhr, dass eine Sitzgruppe sowie angrenzende Bäume unweit der dortigen Grundschule in Flammen standen. Durch das Feuer wurde ein Tisch aus Kunststoffe und Sitzbänke in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang ebenso unbekannt wie die genaue Schadenshöhe. Eine Gefahr für das Schulgebäude bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Brandermittler des Polizeipostens Angelbachtal übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts einer Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Angelbachtal unter der Telefonnummer 07265/ 911200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell