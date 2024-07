Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag zur Meldung 22:35 h - Vollsperrung nach Verkehrsunfall BAB6: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiautobahnstation Ruchheim

Heßheim (ots)

Ein 23 jähriger Motorradfahrer befuhr die BAB 61 in Richtung Süden und wollte am AK Frankenthal auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern auffahren. Hierbei zog dieser scheinbar unmittelbar vom Einfädelungsstreifen auf den linken Fahrstreifen. Eine 55 jährige Frau, welche zu dieser Zeit den linken Fahrstreifen mit ihrem PKW befuhr, konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in die BGU Klink verbracht. Ein Alkoholtest ergab, dass die PKW Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters, die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge sowie die Blutentnahme bei beiden Beteiligten an. Die Ermittlungen dauern an. Die Hauptfahrbahn der BAB 6, sowie alle Zufahrten am AK Frankenthal, welche seit 20:30 h voll gesperrt werden mussten, sind nun wieder freigegeben. Die Unfallaufnahme sowie alle Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell