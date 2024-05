Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ in "Spitzkehre" verunfallt - Motorradfahrer leicht verletzt ++ renitenter 45-Jähriger fällt erneute auf - Seniorin geschlagen ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.05.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - renitenter 45-Jähriger fällt erneute auf - Seniorin geschlagen

Ein bereits polizeilich mehrfach in Erscheinung getretener 45-Jährigen fiel in den Morgenstunden des 24.05.24 erneut in Lüneburg durch sein aggressives Verhalten auf. Auf dem Gelände einer Freikirche in der Wichernstraße beschädigte der Lüneburger gegen 10:00 Uhr erst mehrere Gegenstände in einer "food-sharing"-Hütte. Darauf durch eine 71-Jährige angesprochen, schlug der Mann der Seniorin ins Gesicht, drängte sie in eine Ecke und schüttelte sie. Die Frau erlitt Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg - bedroht und Rucksack gestohlen

Am 23.05.2024 gegen 20:15 Uhr wurde ein 18-Jähriger von einem derzeit unbekannten Täter in der Grapengießerstraße angerempelt und anschließend bedroht. Zusätzlich entwendete der Täter den Rucksack des 18-Jährigen und floh Richtung "Am Sande". In dem schwarzen Rucksack befanden sich unter anderem Tabakwaren und eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Arztpraxis - Fenster mit Stein eingeworfen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum 23.05.2024 gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Straße "Brückensteig". Dabei hebelten sie zunächst vergeblich an einem Fenster und schlugen selbiges anschließend mit einem Stein ein. Im Gebäude wurde eine Spendendose mit Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruchsversuch auf Firmengelände

Von dem Gelände einer Firma in der Straße "Vor dem Bardowicker Felde" versuchten Unbekannte in der Nacht zum 23.05.2024 Diebesgut zu erlangen. Dabei schnitten sie ein Zaunelement auf und betraten das Gelände. Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Das Firmengebäude wurde durch die Täter ebenfalls nicht angegangen. Der Schaden am Zaun beträgt wenige hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - pöbelnde Frau auf Schulgelände - mit Stuhl geworfen

Eine derzeit unbekannte Frau pöbelte am 23.05.2024 gegen 14:30 Uhr auf dem Schulhof einer Grundschule. Anschließend wurde sie von einer Erzieherin angesprochen und vom Gelände verwiesen. Die nach Zeugenaussagen augenscheinlich alkoholisierte Frau begab sich anschließend in das Schulgebäude und warf dort einen Stuhl umher. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die Randaliererin. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - in "Spitzkehre" verunfallt - Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Uelzen in den frühen Abendstunden des 23.05.24 auf der Kreisstraße 24 im Bereich der sog. "Spitzkehre". Aufgrund eines Fahrfehlers bzw. nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der Yamaha-Fahrer gegen 18:00 Uhr und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Handorf - Verkehrsschild an Kreisstraße angefahren und abgehauen - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Gegen ein Verkehrszeichen/ -schild (70 km/h-Schild) an der Kreisstraße 76 - An der Bundesstraße / Hittendahl - fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum 22.05.24. Das Verkehrsschild wurde dabei total verbogen, so dass ein Sachschaden von gut 150 Euro entstand. Der Verursacher fuhr weiter. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg/Nord-Ost-Niedersachsen - Aufbruch-Serien von Handwerker-Fahrzeugen: Polizei ermittelt und gibt Hinweise an Firmen & Nutzer

Nach mehr als 30 Aufbrüchen von Handwerker-Fahrzeugen allein im Landkreis Lüneburg in den letzten Tagen und Wochen laufen die Ermittlungen der Polizei mit Nachdruck. Die Ermittler gehen hier von einer professioneller überregionalen Tätergruppe aus, die in den letzten Tagen auch u.a. in den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Rotenburg aktiv war. Nach dem gewaltsamen Öffnen von Türen bzw. Schließmechanismen der Transporter, die zum größten Teil in Wohngebieten im öffentlichen Raum über Nacht abgestellten waren, hatten es die Täter auf zum Teil hochwertige Werkzeuge und Werkmaschinen abgesehen, die vermutlich mit weiteren Fahrzeugen (Pkw oder Transporter) weggefahren wurden. Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dazu dauern an ...

Parallel gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps für Firmen und Nutzer zum Thema "Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen": Aktuell werden im hiesigen Bereich vermehrt Fahrzeuge von Handwerksbetrieben aufgebrochen, die über Nacht von Mitarbeitenden im Nahbereich der Wohnanschrift abgestellt werden. Aufgrund serienmäßig schwacher Türsicherungen kommt es dann zum Aufbruch des Fahrzeuges.

Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug auf dem Betriebsgelände der Firma abzustellen? Für die Täter sind die zum Teil sehr hochwertigen Maschinen und Werkzeuge in Ihrem Fahrzeug das bevorzugte Diebesgut! Daher: Räumen Sie nach dem Abstellen des Fahrzeuges diese Werkzeuge aus und bewahren sie gesichert im Haus auf!

Weitere Tipps der Polizei:

- Parken Sie Ihre Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie sofort die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Transit stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 23.05.24 auf einem Parkplatz zwischen Jameln und Tramm. Bei der Kontrolle des Mannes aus Braunschweig stellten die Beamten bei diesem gegen 18:20 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum vom Marihuana am Vorabend wurde eingeräumt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 66-Jährigen stahlen Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 23.05.24 in einem Supermarkt in der Neustädter Straße. Gegen 14:15 Uhr verschwand die Börse aus dem unbeaufsichtigten in einem Einkaufswagen befindlichen Korb der Frau. Die Sperrung der EC-Karten wurde veranlasst. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Ebstorf - Reifen von Transporter zerstochen

Die Reifen eines im Von-Thünen-Weg abgestellten Kleintransporters Daimler Sprinter zerstachen Unbekannte in den späten Abendstunden des 23.05.24 gegen 23:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Bad Bevensen - "Vatertagsgruppe" und "Taxi-Fahrer" von Himmelfahrt als Zeugen gesucht - "Filmriss"

Nach einem "Filmriss" einer jungen Frau am Himmelfahrtstag, 09.05.24, sucht die Polizei einer 8- bis 10-köpfige "Vatertagsgruppe" sowie einen Taxifahrer als mögliche Zeugen. Zwischen 13:00 und 19:00 Uhr will die Frau sich im Bereich der Heide (ausgehend vom unbefestigten Parkplatz in der Nähe des ehemaligen Hamburgischen Krankenhauses) aufgehalten haben. Dabei habe die Frau zusammen mit der Männergruppe Getränke konsumiert. Die Frau konnte sich in der Folge an nichts mehr erinnern, so dass die Polizei jetzt die Personen der "Vatertagsgruppe" (mit Bollerwagen und Musikanlage) sowie den Fahrer eines Taxis, der die Frau möglicherweise am Abend gefahren hat, als potentielle Zeugen sucht. Die Personen sowie möglicherweise andere Passanten setzen sich bitte mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -930-314, in Verbindung.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.05.24 in der Hauenriede. Dabei waren insgesamt 10 Fahrer in der 30 km/h-Zone zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell