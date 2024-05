Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Polizeiliche Begleitung" - Schwanenfamilie durch Wohngebiet zurück zum Teich geleitet ++ Metall aus leerstehender Lagerhalle gestohlen ++ Feuer bei Recyclingbetrieb ++ mehr als 5.600 Meter Kabel

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 23.05.2024

Lüneburg

Lüneburg - Metall aus leerstehender Lagerhalle gestohlen

Metall sowie Kupferkabel transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 17. bis 22.05.24 aus einer leerstehenden Lagerhalle in der Goseburgstraße ab. Die Täter waren zuvor in den leerstehenden Gewerbekomplex eingebrochen und hatten dort die das Kupfer von der Ummantelung entfernt. Zuvor hatten die Täter auch einen Zaun überwunden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Herrenfahrrad bei jungen Mann sichergestellt

Einen 30-Jährigen mit einem Herrenfahrrad Curtis kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in den Abendstunden des 22.05.24 im Lüneburger Stadtgebiet. Zur Herkunft des Fahrrads konnte der junge Mann aus dem Raum Hildesheim gegen 20:00 Uhr keine plausiblen Angaben machen. Das Herrenrad stellten die Beamten sicher.

Melbeck - "Polizeiliche Begleitung" - Schwanenfamilie durch Wohngebiet zurück zum Teich geleitet

"Tierisch" war die Polizei Melbeck in den Morgenstunden des 23.05.24 im Wohngebiet im Bereich Amselweg/Drosselweg im Einsatz. Eine Schwanenfamilie (Mama, Papa und fünf Kleine) hatte sich gegen 08:30 Uhr ins bebaute Gebiet "verirrt" und wurde durch eine Streifenwagenbesatzung durch den bebauten Bereich bis zum "häuslichen" Teich im Bereich Lustgarten abgesichert und begleitet. "Alle wohlauf angekommen!"

++ Bild der Schwanenfamilie unter www.polizeipresse.de ++

Embsen - Feuer bei Recyclingbetrieb - Feuerwehr im Einsatz - kein größerer Sachschaden

Zu einem Brand auf einem Gelände eines Recyclingbetriebs Am Alten Werk kam es in der Nacht zum 23.05.24. In einem halboffenen Lagerraum von Metall und Kunststoff war vermutlich durch "Selbstentzündung" gegen 04:00 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit gut 70 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Gebäudeschaden entstand nicht.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Einbruch in Getränkemarkt

In das Gebäude eines Getränkemarkts in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.05.24 ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Gebäude und nahmen möglicherweise ein paar Getränke mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze, OT. Bussau - Sonnenschirm aus Gaststätte mitgenommen

Einen von vier aufgestellten Sonnenschirmen (Bitburger Bierwerbung) stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 21.05.24 vor einer Gaststätte in Bussau. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - mehr als 5.600 Meter Kabel inkl. Rollen von Baustelle abtransportiert

Insgesamt sechs große Kabelrollen mit mehr als 5.600 Meter BUS-Stromkabel transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 22. auf den 23.05.24 von einer Baustelle eines Einkaufsmarktes in der Bergstraße ab. Aufgrund der Größe und des Umfangs müssen die Täter ein Transportfahrzeug genutzt haben. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Altenmedingen - alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.05.24 in der Straße Zur Wohbeckaue. Bei der Kontrolle der Frau aus der Region stellten die Beamten gegen 16:30 Uhr eine Alkoholisierung von 1,6 Promille fest. Neben der Blutentnahme wurde auch der Führerschein der Frau im Rahmen des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

Uelzen - weitere Verkehrsunfälle auf dem Uhlenring - Lkw-Fahrer verliert die Kontrolle - in Leitplanke gefahren - 6.000 Euro Sachschaden

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in den Morgenstunden kam es am 22.05.24 zu zwei weiteren Unfällen auf der Bundesstraße 4 - Uhlenring.

Gegen 17:45 Uhr war ein 51 Jahre alter Fahrer eines Lkw Daimler Actros mit Anhänger im Bereich einer Abfahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr in die dortige Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21:15 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi auf der Bundesstraße 4 im Bereich Groß Liedern auf einen verkehrsbedingt bremsenden Pkw Ford einer 45-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.500 Euro. Die Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell