Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Uelzen - Brand in Justizvollzugsanstalt ++ Vorsätzliche Brandstiftung ++ Insasse schwerverletz ++

Lüneburg (ots)

Am 22.05.2024 gegen 10:15 Uhr kam es in der Justizvollzugsanstalt in Uelzen zu einer Brandlegung in einer Zelle. Durch die eingreifenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die anschließend eintreffende Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die umliegenden Insassen wurden vorsorglich evakuiert. Insgesamt zehn Bedienstete wurden durch die Rauchentwicklung verletzt. Der betroffene Insasse erlitt Verbrennungen und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass dieser das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Die umliegenden Hafträume sind weiterhin belegbar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

