Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrüche in Tankstellen - mit Stein Scheibe eingeworfen ++ Serie von Transporter-Aufbrüchen geht weiter ++ "beim Pedelec-Diebstahl beobachtet" - Tat misslingt - mit anderem geklauten Fahrrad

Lüneburg (ots)

Presse - 21.05.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg/Adendorf - Einbrüche in Tankstellen - mit Stein Scheibe eingeworfen

In eine Tankstelle in der Bleckeder Landstraße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 21.05.24 ein. Dabei zerstörten die Täter gegen 00:30 Uhr die Scheibe der Eingangstür und gelangten in den Verkaufsraum. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht abschließend fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Bereits in der Nacht zum 20.05.24 hatten Unbekannte mit einem Stein die Glasscheibe eines Tankstellengebäudes im Bültenweg in Adendorf beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 750 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Serie von Transporter-Aufbrüchen geht weiter

Weitere im öffentlichen Raum abgestellte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum 21.05.24 dieses Mal im Landkreis Lüneburg auf.

Betroffen waren dabei insgesamt sieben Transporter verschiedener Marken und Fabrikate mit Werkzeugen und Werkmaschinen u.a. in Neetze, Deutsch Evern, Handorf, Barendorf und Thomasburg Die professionellen Täter konnten gewaltsam die Fahrzeugtüren öffnen und erbeuteten diverse Maschinen und Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Vandalen" - Aufbruch eines Snack-Automaten scheitert

Einen Snack-Automaten versuchten Unbekannte im Umfeld eines Lebensmittelmarktes in der Thorner Straße in den späten Abendstunden des 20.05.24 aufzubrechen. Nachdem vermutlich zwei Täter es erst gegen 23:15 Uhr mit körperlicher Gewalt versuchten, traten sie gegen die Scheibe des Automaten und beschädigten mit einem Baumast eine Schaufensterscheibe. Parallel wurde ein Fahrrad gegen die Scheibe geworfen, so dass nicht unerheblicher Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Versuch den Automaten aufzubrechen, scheiterte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "beim Pedelec-Diebstahl beobachtet" - Tat misslingt - mit anderem geklauten Fahrrad kontrolliert

Ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 42 Jahre alter Uelzener fiel in den Mittagsstunden des 20.05.24 gleich mehrfach in Lüneburg auf. Gegen 12:30 Uhr versuchte der "Langfinger" Am Sande ein abgestelltes Pedelec zu stehlen, wurde dabei jedoch beobachtet und gestört. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 42-Jährigen kurze Zeit später im Umfeld antreffen und kontrollieren. Bei sich hatte der Uelzener ein Trekkingrad Pegasus, das er sich angeblich von einem Bekannten geliehen hatte. Zu weiteren Herkunft konnte der 42-Jährige keine Angaben machen. Die Beamten stellten das Trekkingrad sicher und ermitteln wegen Diebstahls/Hehlerei. Bei dem 42-Jährigen stellte die Polizei auch Drogen (Cannabis) sicher, die der Uelzener kurz zuvor bei einem illegalen Kauf auf offener Straße erworben hatte. Das Cannabis stellten die Beamten sicher.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Münzen erbeutet

In ein Einfamilienhaus im Spechtsweg brachen Unbekannte im Zeitraum des Pfingstwochenendes zwischen dem 17. und 20.05.24 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür, gelangten ins Gebäude und nahmen Goldschmuck sowie Münzgeld mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Wehningen - mit Motorrad verunfallt - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt eine 52 Jahre alte Motorradfahrerin aus dem Landkreis Celle in den Nachmittagsstunden des 20.05.24 auf der Bundesstraße 195 zwischen Wehningen und Trikau. Die Bikerin hatte gegen 14:00 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad Suzuki verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stiess gegen eine Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Seedorf - Holzvorbau eines Wohngebäudes gerät in Brand - Anwohner löschen - mehrere tausend Euro Sachschaden - Polizei ermittelt

Größeren Sachschaden konnten Anwohner in Zusammenarbeit mit zwei Polizeibeamten in den späten Abendstunden des 20.05.24 bei einem Brand eines Holzvorbaus an einem Wohngebäude in Seedorf durch schnelles Eingreifen verhindern. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 23:40 Uhr der Holzvorbau vor der Eingangstür des Wohnhauses in Brand geraten. Nach kurzer Zeit griff das Feuer vom Holzvorbau auf das Wohnhaus über. Durch Anwohner und die eintreffenden Beamten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, so dass alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr die verbliebenden Glutnester ablöschen konnten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow - Sachbeschädigung an Verkehrszähler

Ein elektronisches Gerät zur Verkehrszählung wurde im Zeitraum vom 03.04.2024 bis zum 18.04.2024 im Bereich der Fahrradstraße, Königshorster Weg, zwischen Wustrow und Lüchow durch Unbekannte zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Kleintransporter Ford - Firmenfahrzeug gestohlen

Einen kompletten Kleintransporter Ford Transit Custom stahlen Unbekannte in der Nacht zum 21.05.24 von einem Grundstück - Hofeinfahrt - im Schlesienweg. Dabei müssen die Täter zwischen 01:45 und 03:15 Uhr das weiße Fahrzeug mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen WW-F 7217 weggefahren haben. Im Transporter befanden sich auch Firmenwerkzeuge. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Die Polizei hat den Transporter zur Fahndung ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Laternen im Kurpark beschädigt

Insgesamt acht Laternen beschädigten Vandalen im Zeitraum vom 19. Auf den 20.05.24 im Kurpark in der Brückenstraße. Dabei wurden die Laternen alle umgetreten, so dass ein Sachschaden von gut 1.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bevensen - betrunken anderen Pkw touchiert - 1,7 Promille

Einen anderen Pkw Suzuki touchierte ein 64 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Multivan in den späten Nachmittagsstunden des 20.05.24 auf einem Tankstellengelände in der Ludwig-Ehlers-Straße. Kurz nach dem Anfahren touchierte der 64-Jährige gegen 18:00 Uhr den Suzuki, so dass Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 64-Jährige alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizei stellte im Rahmen des Strafverfahrens den Führerschein des Mannes sicher. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Suhlendorf, OT. Molbath - Heuballen brennen - erst später entdeckt

Zu einem Brand mehrerer an einem Waldrand gelagerter Heuballen kam es in den Nachtstunden zum 21.05.24 nordwestlich eines Waldgebiets bei Molbath. Der Brand wurde erst später wahrgenommen. Brandstiftung als Ursache ist nicht unwahrscheinlich, so dass die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

