Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Gabelstapler brennt in Scheune ++ Diebstahl aus Sporthalle - jungen Pärchen greift während des Sportunterrichts zu ++ "auf dem Weg zu Polizei!?" - Mann mit "gefundenem Pedelec" unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.05.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus Sporthalle - jungen Pärchen greift während des Sportunterrichts zu

Vermutlich durch ein offenstehendes Fenster drangen ein junger Mann sowie eine junge Frau in den Mittagsstunden des 16.05.24 in eine Umkleidekabine der MTV-Sporthalle in der Uelzener Straße ein und griffen sich diverse Wertgegenstände von Schülern, die gerade Sportunterricht in der Halle hatten. Im Anschluss flüchtete das Pärchen, das wie folgt beschrieben werden konnte:

Täterin:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 165 cm groß - glattes dunkles Haar - sprach deutsch mit Akzent - Bekleidung: schwarzer Mantel, türkis-blaues Shirt, goldene Ohrringe

Täter:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 175 cm groß - lockiges dunkles Haar - sprach deutsch mit Akzent - Bekleidung: blauer Pullover ohne Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Ladendieb"

Bei zwei Diebstählen fiel ein 46 Jahre alter Lüneburger im Verlauf des 16.05.24 in der Lüneburger Innenstadt auf. Gegen 10:30 Uhr griff sich der bereits wegen verschiedener Diebstähle in Erscheinung getretene Mann in einem Kaufhaus in der Große Bäckerstraße ein Parfum. Dabei wurde er durch einen Mitarbeiter ertappt, so dass der Lüneburger das Parfum wegwarf. Gegen 13:00 Uhr griff sich der "Langfinger" dann in einem Geschäft "Am Berge" mehrere Schmuckgegenstände und ergriff die Flucht. Zeugen konnten den Mann verfolgen und im Nahbereich der alarmierten Polizei übergeben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet ...

Lüneburg - Motorroller gestohlen

Zwei in der Lauensteinstraße sowie in der Magdeburger Straße abgestellte Motorroller der Marken Peugeot und EMR 50 Ergon stahlen Unbekannte in der Nacht zum 16.05.24. In der Nacht zum 17.05.24 stahlen Unbekannte in der Droste-Hülshoff-Straße sowie der Alfred-Delp-Straße zwei weitere Motorroller. Die Polizei ermittelt und hat die Motorroller zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Betzendorf - Sachschaden am "Schafstall" verursacht

Die Doppelverglasung der Eingangstür eines Gastraums ("Schafstall" in der Dorfstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 09. Bis 16.05.24. Parallel wurde ein weiteres Fenster beschädigt und Bierflaschen auf dem umliegenden Grundstück zerworfen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - "auf dem Weg zu Polizei!?" - Mann mit "gefundenem Pedelec" unterwegs

Einen bereits polizeilich bekannten 42 Jahre alten Uelzener auf einem hochwertigen Pedelec kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in den Abendstunden des 16.05.24 gegen 21:15 Uhr in der Hamburger Straße. Der Mann gab an, dass er das Pedelec gerade gefunden habe und zur Polizeidienststelle bringen wollte. Da der Uelzener schon wegen verschiedener anderer Diebstähle polizeilich bekannt ist und er die Hamburger Straße auch in entgegengesetzter Richtung zur Polizeidienststelle befuhr, waren die Angaben wenig glaubhaft. Die Beamten stellten das Pedelec sicher und ermitteln wegen Diebstahls/Unterschlagung. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Modell Kalkhoff - ohne Akku - Farbe braun. Der Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen - weitergefahren - ermittelt - Zeugen gesucht

Die Vorfahrt nahm eine 58 Jahre alte Pkw-Fahrerin einem 28 Jahre alten Fahrradfahrer in den Morgenstunden des 17.05.24 im Lindenweg - Einmündung Jeetzelallee. Es kam gegen 08:45 Uhr zur Kollision, wodurch der Mann stürzte und sich leicht verletzte. Die Pkw-Fahrer fuhr erst weiter, konnte jedoch im Laufe des Vormittags ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Parallel sucht die Polizei Zeugen des Unfalls, u.a. andere Verkehrsteilnehmer sowie den Fahrer eines Busses. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Barum b. Bad Bevensen - Gabelstapler brennt in Scheune

Zu einem Vollbrand eines Gabelstaplers kam es in den Morgenstunden des 17.05.24 in einer Kartoffelscheune - An der Mühle. Der Stapler konnte gegen 07:15 Uhr in der Folge gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf die Scheune verhindert werden konnte. Insgesamt zehn Kartoffelkisten wurden darüber hinaus beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Die Polizei geht von einer technischen Ursache aus.

Uelzen - Mann beschimpft und greift Jugendlichen im Park an - Strafverfahren und Gefährderansprache

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 31 Jahre alten Uelzener nach einem Vorfall in einem Park in der Hauenriede ("Promenadenweg") in den Nachmittagsstunden des 16.05.24. Der 31-Jährige hatte sich gegen 16:15 Uhr vermutlich ohne erkennbaren Grund einem 14-Jährigen und dessen Begleiter genähert, ihn geschubst, beschimpft und dann einen Schraubendreher in den Bauch gedrückt. Verletzungen erlitt der Jugendliche nicht. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Ob es möglicherweise Provokationen vor dem Vorfall gab, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Neben dem Strafverfahren führten die Beamten auch ein sog. "Gefährderansprache" bei dem Aggressor durch.

Wrestedt, OT. Esterholz - Waldfläche brennt

Zu einem Brand einer Waldfläche auf gut 2.000 Quadratmetern kam es in den Nachmittagsstunden des 16.05.24 linksseitig der Landesstraße 270. Die Feuerwehr war gegen 13:30 Uhr im Löscheinsatz. Die Polizei hält Brandstiftung als Ursache für wahrscheinlich und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ohne Führerschein und unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 16.05.24 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 18:15 Uhr stellte sich heraus, dass dieser unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand; jedoch keinen Führerschein besaß. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Abendstunden des 16.05.24 in der Nothmannstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 20:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

