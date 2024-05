Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrüche in Firmengebäude - Feuerlöscher entleert ++ mobile Toilette in Brand gesetzt ++ Geldbörse verschwindet bei Einkauf ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 16.05.2024 ++

Lüneburg

Amelinghausen - Einbrüche in Firmengebäude - Feuerlöscher entleert

In ein Firmen-/Fabrikgebäude in der Oldendorfer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 15.05.24 ein. Die Täter konnten gewaltsam eine Tür öffnen, mehrere Innentüren aufbrechen und sich im Gebäude umschauen. Dabei gelangten sich auch an Bargeld (Kleinbeträge) und entleerten vor der Flucht noch einen Feuerlöscher. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Parallel drangen die Täter auch in zwei weitere Firmenhallen bzw. Firmengebäude in der Oldendorfer Straße ein. Ob hier Diebesgut erlangt wurde, ist noch nicht klar. Es entstand weiterer Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mobile Toilette in Brand gesetzt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Eine in der Soltauer Straße aufgestellte mobile Toilette setzten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 16.05.24 in Brand. Die vor einem Mehrparteienhaus aufgestellte Toilette brannte gegen 04:15 Uhr vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - weitere Transporter aufgebrochen - Zielrichtung: Werkmaschine

Weitere im öffentlichen Raum abgestellte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum 15.05.24 im Lüneburger Stadtgebiet auf. Betroffen waren dieses Mal insgesamt fünf in der Schützenstraße, Moorweg, Wilhelm-Leuschner-Straße und Theodor-Heuss-Straße abgestellte Transporter der Marken Mercedes-Benz Vito, VW und Ford. Die professionellen Täter konnten gewaltsam die Fahrzeugtüren öffnen und erbeuteten diverse Maschinen und Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen - Geldbörse verschwindet bei Einkauf

Die Geldbörse eines 74-Jährigen stahlen Unbekannte im Umfeld eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße am 15.05.24 gegen 11:00 Uhr aus der Gesäßtasche des Mannes. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Die Polizei hält einen Zusammenhang der Taten in Uelzen, Ebstorf und Embsen für nicht unwahrscheinlich und geht von professionellen Taschendieben als Täter aus. Die Ermittlungen dauern an.

Vögelsen - Transporter kollidiert mit Holzpfosten und Baum - leicht verletzt

Verletzungen erlitt ein 45 Jahre alter Fahrer eines Transporter Daimler Sprinter in den Nachmittagsstunden des 15.05.24 auf der Kreisstraße 21 - Lüneburger Straße. Der Mann aus der Region war gegen 17:30 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzpfosten sowie einem Baum geprallt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Der Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Gerangel wegen geparktem Mofa

Aufgrund eines auf dem Gehweg vor einer Pizzeria in der Breiten Straße geparkten Mofa kam es in den Abendstunden des 14.05.24 zu einem handfesten Streit und einer Rangelei zwischen zwei Männern. Dabei zog ein 30-Jähriger einem 62-Jährigen von hinten die Füße weg, woraufhin dieser stürzte und sich Verletzungen im Gesicht, an einer Hand sowie am Bein zuzog. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Wustrow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den Abendstunden des 15.05.24 in der Lange Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Hamburg stellten die Beamten gegen 19:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Eine Blutentnahme wurde aufgrund der festgestellten Auffälligkeiten angeordnet.

Uelzen

Uelzen - Geldbörse gestohlen - Geld abgehoben - 6.000 Euro Schaden

Die Geldbörse einer 64-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 15.05.24 gegen 11:30 Uhr bei einem Einkauf bei einem Discounter in der Birkenallee. Mit in der Börse befindlichen EC-Karten konnten die Täter in der Folge Bargeld abheben und kontaktlos in Geschäften bezahlen, so dass ein Schaden von gut 6.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Geldbörse verschwindet bei Einkauf

Die Geldbörse einer 67-Jährigen verschwand in den Mittagsstunden des 15.05.24 gegen 11:15 Uhr aus deren Jackentasche bei einem Einkauf bei einem Discounter im Kiebitzkamp. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen, OT. Westerweyhe - Arbeitsmaschine brennt

Zum Brand einer Arbeitsmaschine bei der Verarbeitung von Altholz zu Hackschnitzeln kam es in den Nachmittagsstunden des 15.05.24 auf dem Bauhof in der Industriestraße. Es entstand gegen 17:00 Uhr Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz aus der Region stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 15.05.24 in der Ebstorfer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 21:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

