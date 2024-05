Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kokain und Bargeld bei Festnahme sichergestellt ++ Kleinkraftrad gestohlen ++ unter Drogeneinfluss unterwegs in Serie ++ betrunken unterwegs - 1,97 Promille ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.05.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Kokain und Bargeld bei Festnahme sichergestellt

Im Rahmen einer Festnahme - Vollstreckung eines Haftbefehls - eines 29 Jahre alten Lüneburgers in den frühen Abendstunden des 14.05.24 auf einer Bank im Ilmenaugarten konnten Fahndungskräfte der Polizei bei dem Mann auch diverse Konsumeinheiten ("Tränen") mit Kokain sowie einige tausend Euro Bargeld sicherstellen. Der Mann wurde aufgrund des Haftbefehls (wegen Eigentums- und Drogendelikten) in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Parallel wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Kokain eingeleitet.

Lüneburg - Kleinkraftrad gestohlen

Ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia stahlen unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.05.24 im Ostpreußenring. Das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen SXR50 war mit einem Lenkradschloss gesichert. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - geklautes Kleinkraftrad aufgefunden - stark beschädigt

Ein bereits am 10.05.24 im Heereskamp geklautes Kleinkraftrad der Marke Peugeot konnte die Polizei am 14.05.24 stark beschädigt auffinden und sicherstellen. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrfähig. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - betrunken unterwegs - 1,97 Promille

Einen 63 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.05.24 im Putensener Weg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann aus der Region einen Alkoholwert von 1,97 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Parallel wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen der ganzheitliche Groß- und Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung "Fahrtüchtigkeit" im Straßenverkehr am 14.05.2024 in den Regionen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen (Nord-Ost-Niedersachsen) stellten Einsatzkräfte insgesamt 19 unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer fest (siehe auch Pressemitteilung v. 15.05.24). Betroffen waren u.a. ...

... gegen 15:00 Uhr in der Uelzener Straße in Lüneburg ein 39 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Transit. Bei ihm verlief ein Urintest auf Kokain positiv. Parallel räumte er den Konsum von Marihuana vor einigen Tagen ein.

... gegen 15:00 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Lüneburg ein 36 Jahre alter Kleinkraftradfahrer, der unter dem Einfluss von Tilidin stand.

... gegen 16:45 Uhr in der Universitätsallee ein 30 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes Vito, der unter Einfluss von THC stand.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - alkoholisierter Kleinkraftradfahrer ohne Führerschein

Einen alkoholisierten Kleinkraftradfahrer ohne entsprechende Fahrerlaubnis stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.05.24 Am Roten Teich in Hitzacker. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,1 Promille; jedoch keinen Führerschein fest. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen der ganzheitliche Groß- und Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung "Fahrtüchtigkeit" im Straßenverkehr am 14.05.2024 in den Regionen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen (Nord-Ost-Niedersachsen) stellten Einsatzkräfte insgesamt 19 unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer fest (siehe auch Pressemitteilung v. 15.05.24). Betroffen waren u.a. ...

... gegen 15:30 Uhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler-Benz, den die Polizei in Platenlaase kontrolliert hatte. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

... gegen 15:15 Uhr ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW, den die Polizei auf der Bundesstraße 248 in Lüchow kontrolliert hatte. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

... gegen 19:40 Uhr ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Transit, den die Polizei auf der Bundesstraße 248 in Jameln kontrolliert hatte. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel räumte er den Konsum von Marihuana am Vorabend ein.

... gegen 17:40 Uhr ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda, den die Polizei in der Lüneburger Straße in Hitzacker kontrolliert hatte. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

... gegen 18:45 Uhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Transporter, den die Polizei in Waddeweitz kontrolliert hatte. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv.

... gegen 17:15 Uhr ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda, den die Polizei in Jameln kontrolliert hatte.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen der ganzheitliche Groß- und Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung "Fahrtüchtigkeit" im Straßenverkehr am 14.05.2024 in den Regionen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen (Nord-Ost-Niedersachsen) stellten Einsatzkräfte insgesamt 19 unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer fest (siehe auch Pressemitteilung v. 15.05.24). Betroffen waren u.a. ...

... gegen 19:30 Uhr ein 40 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault Twingo, den die Polizei in der Johnsburg in Uelzen kontrolliert hatte. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum wurde eingeräumt.

