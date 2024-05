Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 17.05.02024 - 20.05.2024 ++

Lüneburg (ots)

andkreis Lüneburg

Lüneburg - Suche nach Auto endet in der Zelle

Etwas weniger Alkoholkonsum täte wohl (mal wieder) einem 23-jährigen Lüneburger gut. Dieser wurde in der Nacht zu Montag in seinem Rausch bei der Bundespolizei am Bahnhof vorstellig. Sein Anliegen: Er fände sein Auto nicht und bräuchte Hilfe bei der Suche, schließlich müsse er nach Hause fahren. Diesen Gefallen taten ihm die eingesetzten Polizeibeamten naturgemäß nicht, vielmehr nahmen sie dem Trunkenbold vorsichtshalber seinen Fahrzeugschlüssel ab, um zu verhindern, dass dieser sich tatsächlich hinters Steuer setzt. Da der Störenfried anschließend auch einem Platzverweis nicht nachkommen wollte, schlief er seinen Rausch bis zum Morgengrauen im Polizeigewahrsam aus.

Adendorf - betrunken gefahren

Ohne vorher bei der Polizei um Erlaubnis zu fragen, setzte sich im Gegensatz dazu ein alkoholisierter 65-Jähriger aus Adendorf am Sonntagabend hinter den Lenker seines VW Golf. Er fiel auf, als er, leicht torkelnd, in einer Tankstelle Bier kaufte und die Dose an Ort und Stelle leerte. Als er sich dann zu seinem Pkw zurückbegab und losfuhr, rief ein Zeuge die Polizei, welche den Automobilisten dann an dessen Wohnanschrift antreffen und kontrollieren konnten. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,34 Promille ergab, stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes sicher.

Lüneburg - Zellenaufenthalt gebucht

Ebenfalls in der Polizeizelle endete der Samstagabend für einen hinreichend bekannten 50-Jährigen, welcher wiederholt negativ auffiel. Bereits am frühen Abend belästigte er Passanten in der Lüneburger Innenstadt und erhielt daraufhin einen Platzverweis. Diesem kam er zwar nach, sein Verhalten änderte er jedoch nicht. Nun fiel er zwei weitere Male in seiner Wohnung im Pulverweg derart laut auf, dass Nachbarn die Polizei informieren mussten. Zur Ausnüchterung verbrachte der stark alkoholisierte Mann die nächsten Stunden nun in der Zelle der Polizei.

Lüneburg - Rollerdiebstähle

Auch an diesem Wochenende wurden erneut mehrere Kleinkrafträder an verschiedenen Orten im Stadtgebiet entwendet. Teils konnten diese an anderen Orten beschädigt wieder aufgefunden werden. Da es sei einiger Zeit zu eine Häufung von Rollerdiebstählen kommt, rät die Polizei dazu, diese, wie auch Fahrräder, besser gegen Wegnahme zu sichern.

Landkreis Uelzen

Freitag:

versuchter Tageswohnungseinbruch

Am 19.05.2024 schlägt ein unbekannter Täter in Suhlendorf in der Straße Am Marktplatz eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Bauernhauses ein und gelangt so in das Gebäude. Hier durchwühlt er Schränke und Schubladen, wird dabei jedoch von der anwesenden Bewohnerin überrascht. Der Täter flüchtet anschließend ohne Diebesgut in unb. Richtung. Für Täterhinweise wenden sie sich bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Waldbrand

Am 19.05.2024 geraten gegen 21:30 Uhr im Wrestedter Ortsteil Bollensen aus bislang ungeklärter Ursache ca. 200 m² Waldfläche in Brand. Aufgrund der Uhrzeit, Witterung und Örtlichkeit kann zumindest von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Eine männliche Person fährt am Freitagnachmittag mit einem E-Scooter in der Uelzener Innenstadt umher, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auf Nachfrage wird der Konsum von Cannabis und Amphetamin in diversen Varianten vor Fahrtantritt eingeräumt. Da ein Urintest zur Drogenerkennung nicht durchführbar ist, wird eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wird die Weiterfahrt Untersagt.

Samstag:

Häusliche Gewalt

In den frühen Nachtstunden des 18.05.2024 kommt es in der Straße Bäckergang in Bad Bevensen im Rahmen von Streitigkeiten zu einer häuslichen Gewalt. Hierbei packt der männliche Beschuldigte das weibliche Opfer und zerrt sie in die Wohnung. Hier schlägt der Mann seiner Partnerin mit einem Besenstiehl und mit der Hand gegen den Kopf, wodurch das Opfer starke Verletzungen an ebendiesem erleidet.

Körperverletzung

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr stürmt eine bislang unbekannte Person in Uelzen auf dem Bahnhofsvorplatz aus dem Nichts von hinten auf das Opfer zu und schlägt dieses unvermittelt zu Boden. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Durch den Aufprall erleidet das Opfer eine stark blutende Platzwunde am Kopf. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungsdienst ins Klinikum Uelzen verbracht. Wer Hinweise zu einem Täter geben kann, möge sich bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle wenden.

Diebstahl von Blumen

Am Samstagnachmittag entwendet der Beschuldigte diverse Blumen beim Hagebaumarkt in Uelzen. Als er durch eine Mitarbeiterin auf die Tat angesprochen wird, bedroht er diese und flüchtet anschließend vom Tatort, wird jedoch von einem Mitarbeiter verfolgt. Durch hinzukommende Beamte wird dieser nach einer fußläufigen Verfolgung mittels Zwang zu Boden gebracht. Bei der anschließenden Personalienfeststellung wurden dann auch noch falsche Personalien angegeben.

Sonntag:

Trunkenheit im Straßenverkehr

Eine männliche Person befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Johnsburg in Uelzen, obwohl er ordentlich Alkohol intus hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,39 Promille. Blutentnahme durchgeführt.

Häusliche Gewalt

Uelzen, Lüneburger Straße: In der Nacht von Sonntag auf Montag stößt eine männliche Person seine Lebensgefährtin nach einem Streitgespräch zu Boden, wobei diese sich mehrere Schürfwunden zu zieht. Der Aggressor wurde für mehrere Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Verkehrsunfall

Der Unfallbeteiligte befährt mit seinem Pkw samt Beifahrer die L 233 aus Ebstorf kommend in Fahrtrichtung Oetzfelde. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort frontal mit einem Straßenbaum. Ein Fahrzeuginsasse wird so schwer verletzt, dass dieser mittels Rettungshubschrauber nach Hamburg Boberg geflogen werden muss.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Dannenberg

Im Kreisverkehr von Fahrbahn abgekommen Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Opel ist in der Nacht auf Samstag im Streetzer Kreisel/B 216 von der Fahrbahn abgekommen und auf der Mittelinsel zum Stehen gekommen. Der Fahrer des Opel Corsa befuhr gegen 01.50 Uhr die B 248 von Prisser kommend, er wollte weiter Richtung Lüneburg fahren. Im Kreisverkehr fuhr er ungebremst geradeaus über den Bordstein, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam auf dem Erdhügel zu stehen. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 2,5 Promille. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Küsten

Auf mehrere Pkw aufgefahren Ein 59-jähriger VW-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der B 493 mit mehreren haltenden Autos kollidiert, fünf Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Audi A4 wollte gegen 16.20 Uhr von der B 493 nach links Richtung Gühlitz abbiegen, musste jedoch wegen Gegenverkehrs zunächst anhalten. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito, ein 40-jähriger Fahrer eines Seat Alhambra und eine 26-jährige Fahrerin eines VW T-Cross hielten deshalb dahinter an. Ein nachfolgender 59-jähriger Fahrer eines VW Multivan erfasste die Situation offensichtlich zu spät, er versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte jedoch mit den haltenden Fahrzeugen und schob diese aufeinander. Der 59-Jährige, der 40-Jährige, die 26-Jährige sowie zwei 40 und 52 Jahre alte Mitfahrer im Seat erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro belaufen. Die B 493 musste zur Unfallaufnahme und für die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

Sückau

Gegen Bäume geprallt - Autofahrerin schwer verletzt Eine 60-jährige Citroenfahrerin hat sich am Samstagnachmittag auf der L 232 bei der Kollision mit zwei Bäumen schwere Verletzungen zugezogen. Die 60-Jährige fuhr gegen 16.05 Uhr mit ihrem Citroen Xsara von Brahlstorf kommend Richtung Sückau. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Zur Versorgung der Schwerverletzten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L 232 musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Lüchow

Altkleidercontainer durch Feuer beschädigt In der Nacht auf Montag gerieten in der Straße "Glockenberg" aus bisher unbekannter Ursache zwei Altkleidercontainer in Brand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 3000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 05841-1220 entgegen.

