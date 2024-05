Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Göhrde - 33-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall ++ Transporter kollidiert mit Sattelzug ++ Gutachter angefordert ++

Lüneburg (ots)

Am 22.05.2024 gegen 10:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 216 zwischen den Ortschaften Metzingen und Göhrde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Sattelzug. Ein 33-Jähriger befuhr dabei die Bundesstraße in Fahrtrichtung Göhrde und kam dabei aus bislang unbekannter Ursache leicht auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Sattelauflieger des entgegenkommenden Sattelzugs. Der 33-Jährige verstarb am Unfallort. Der Sattelzug kam nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum, wodurch der 41-jährige Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle angefordert. Die Sperrung der Bundesstraße 216 dauerte noch bis in die Abendstunden an. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

