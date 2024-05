Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Goldschmuck entwendet ++ Lüneburg - Ungebremst in geparkten PKW gefahren ++ Uelzen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße - 20-Jähriger verstirbt vor Ort ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Streit zwischen Bewohnern einer Unterkunft - Platzwunde

Am 21.05.2024 gegen 10:45 Uhr gerieten ein 42-jähriger und ein 25-jähriger Bewohner einer Unterkunft auf einem Parkplatz im Häcklinger Weg in einen Streit. Infolgedessen gab der erstgenannte dem 25-Jährigen eine "Kopfnuss", wodurch dieser eine Platzwunde erlitt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Versuchte Einbrüche in Kleingartenparzellen

Am 21.05.2024 versuchten derzeit Unbekannte gewaltsam in Parzellen von Kleingartenvereinen zu gelangen. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, wie sie mit einer Taschenlampe auf das Grundstück einer der Kleingärten in der Wilhelm-Hilmer-Straße gingen und dort die Scheibe der Parzelle einschlugen. Ein weiterer Versuch wurde durch eine Zeugin bei einem Kleingartenverein in der Elbinger Straße bemerkt. Auch dort wurde durch die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Auf dem benachbarten Grundstück wurden ebenfalls Beschädigungen festgestellt. Die Polizei hat Spuren gesichert und sucht nach weiteren Zeugen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - VW-Touran entwendet - Schlüssel verschwunden

In der Nacht zum 22.05.2024 wurde durch Unbekannte ein im Bussardweg geparkter VW-Touran entwendet. Die Eigentümer stellten fest, dass auch der Fahrzeugschlüssel verschwunden ist. Das Fahrzeug mit Lüneburger Kennzeichen hat einen Wert von 15000 Euro. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/ Adendorf/ Melbeck/ Wendisch Evern - Erneuter Aufbruch von Fahrzeugen

Auch in der Nacht zum 22.05.2024 kam es in und um Lüneburg zu Aufbrüchen von unterschiedlichen Transportern. Die Täter erbeuteten dabei Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Bereits in der Nacht zum 21.05.2024 wurden diverse Transporter aufgebrochen (s. Pressemitteilung vom 21.05.2024). Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang durch professionell agierende Täter aus und sucht nach Zeugen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Goldschmuck entwendet

Zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Straße "Auf dem Kauf" kam es im Zeitraum vom 18.05.2024 bis zum 21.05.2024. Dabei hebelten Unbekannte ein Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt. Im Geschäft wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ungebremst in geparkten PKW gefahren - Führerschein sichergestellt

Ein 50-Jähriger befuhr am 22.05.2024 gegen 06:00 Uhr mit seinem PKW-Volvo die Lünertorstraße in Fahrtrichtung Schießgrabenstraße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten PKW der Marke Seat. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen Ford-Focus geschoben. Der Gesamtschaden wird auf 18000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizei sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Rätzlingen - Hund und Hase gestohlen - Diebstahl von Deko-Figuren

Zwei Deko-Figuren von einem Hund und einem Hasen wurden in der Nacht zum 21.05.2024 von einem Grundstück in der Hauptstraße durch Unbekannte entwendet. Die Figuren im Wert von knapp 100 Euro befanden sich im Eingangsbereich des dortigen Wohnhauses. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße - 20-Jähriger verstirbt vor Ort

Am 22.05.2024 gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen den Anschlussstellen Oldenstadt und Groß Liedern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei kam der 20-jährige PKW-Mercedes Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Süden linksseitig in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der 20-Jähriger verstarb am Unfallort. Der 65-jährige LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 4 wurde über mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell