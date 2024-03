Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten rumänischen Staatsbürger

Saarbrücken-Burbach (ots)

Die Öffentlichtkeitsfahndung nach dem vermissten rumänischen Staatsbürger aus Saarbrücken (s. PM vom 30.03.2024 der PI Saarbrücken-Burbach) wird hiermit zurückgenommen. Die Person konnte nach dem Hinweis einer Mitbürgerin in einem Einkaufsmarkt in Riegelsberg wohlbehalten ausfindig gemacht werden. Die Polizei in Saarbrücken-Burbach erhielt zuvor zahlreiche Hinweise von Mitbürgerinnen und Mitbürgern und bedankt sich sehr für deren tätige Mithilfe, die zum Erfolg führte!

