Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Aufbruch-Serien von Handwerker-Fahrzeugen: Polizei ermittelt und gibt Hinweise an Firmen & Nutzer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Nord-Ost-Niedersachsen - Aufbruch-Serien von Handwerker-Fahrzeugen: Polizei ermittelt und gibt Hinweise an Firmen & Nutzer

Nach mehr als 30 Aufbrüchen von Handwerker-Fahrzeugen allein im Landkreis Lüneburg in den letzten Tagen und Wochen laufen die Ermittlungen der Polizei mit Nachdruck. Die Ermittler gehen hier von einer professioneller überregionalen Tätergruppe aus, die in den letzten Tagen auch u.a. in den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Rotenburg aktiv war. Nach dem gewaltsamen Öffnen von Türen bzw. Schließmechanismen der Transporter, die zum größten Teil in Wohngebieten im öffentlichen Raum über Nacht abgestellten waren, hatten es die Täter auf zum Teil hochwertige Werkzeuge und Werkmaschinen abgesehen, die vermutlich mit weiteren Fahrzeugen (Pkw oder Transporter) weggefahren wurden. Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dazu dauern an ...

Parallel gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps für Firmen und Nutzer zum Thema "Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen": Aktuell werden im hiesigen Bereich vermehrt Fahrzeuge von Handwerksbetrieben aufgebrochen, die über Nacht von Mitarbeitenden im Nahbereich der Wohnanschrift abgestellt werden. Aufgrund serienmäßig schwacher Türsicherungen kommt es dann zum Aufbruch des Fahrzeuges.

Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug auf dem Betriebsgelände der Firma abzustellen? Für die Täter sind die zum Teil sehr hochwertigen Maschinen und Werkzeuge in Ihrem Fahrzeug das bevorzugte Diebesgut! Daher: Räumen Sie nach dem Abstellen des Fahrzeuges diese Werkzeuge aus und bewahren sie gesichert im Haus auf!

Weitere Tipps der Polizei:

- Parken Sie Ihre Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie sofort die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell