Feuerwehr München

FW-M: Küchenbrand in Einliegerwohnung (Waldtrudering)

München (ots)

Montag, 15. Januar 2024, 12.16 Uhr

Tangastraße

Am Montagmittag ist es in einer Mietwohnung in der Tangastraße zu einem Küchenbrand gekommen. Glücklicherweise wurde durch das rasche Handeln der Vermieterin Schlimmeres verhindert.

Die Vermieterin, die Rauch im Haus bemerkte, reagierte umgehend und alarmierte die Feuerwehr. Offenbar war der Bewohner zu diesem Zeitpunkt noch ahnungslos, da der junge Mann in seiner Wohnung schlief. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München trafen schnell am Ort des Geschehens ein und stellten fest, dass eine Küchenzeile in Flammen stand.

Ein Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern und einem C-Strahlrohr nahm sofort die Brandbekämpfung in Angriff. In kürzester Zeit konnte -Feuer aus- gemeldet werden. Parallel dazu wurde ein weiterer Trupp damit beauftragt, das gesamte Haus auf mögliche weitere Schäden oder Gefahren zu kontrollieren. Eine Ausbreitung des Feuers auf andere Räume konnte verhindert werden.

Der Bewohner wurde bei dem Brand nicht verletzt, allerdings ist die Wohnung im Moment unbewohnbar. Der Sachschaden wird vonseiten der Feuerwehr auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

