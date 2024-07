Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mehrere Einbrüche in einer Nacht

BAD DÜRKHEIM (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu insgesamt 3 Einbrüchen in Bad Dürkheim. Die bislang unbekannten Täter schlugen jeweils mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere der Gebäude. Ob die 3 Taten zusammenhängen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen 02:00 Uhr schlugen sie die Fensterscheibe einer Kneipe Am Stadion in Bad Dürkheim ein. Da sie von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet wurden, flüchteten sie anschließend ohne Diebesgut vom Tatort.

Weiterhin wurde in eine Bäckerei Am Bahnhof in Bad Dürkheim eingebrochen. Hier wurde nach jetzigem Erkenntnisstand ebenfalls nichts entwendet.

Ebenfalls wurde die Fensterscheibe einer Eisdiele am Römerplatz eingeschlagen. Der Kassenraum und das Lager wurden anschließend durchwühlt. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass die Kasse mit einem niedrigem 4-stelligen Bargeldbetrag entwendet wurde.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

