PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Einfamilienhäuser in Kronberg und Königstein +++ Körperverletzung nach verbaler Auseinandersetzung in Bad Homburg +++ Unfall mit verletzter Person in Weilrod

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Guaitastraße Tatzeit: zwischen Freitag, den 29.03.2024, 13:00 Uhr und Samstag, 30.03.2024, 16:30 Uhr

Einbrecher drangen in ein Einfamilienhaus in der Guaitastraße in Kronberg ein. Hierbei gelangten sie vermutlich über das Garagentor in den rückwärtigen Bereich des Hauses und verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Objekt. Anschließend entwendeten die Täter einen Tresor aus dem Haus.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Königstein-Schneidhain, Am Erdbeerstein Tatzeit: Samstag, den 30.03.2024, zwischen 11:40 Uhr und 14:50 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses und schlugen dort die Scheibe der Terrassentür ein. Im Anschluss wurden Wertgegenstände und Schmuck entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Körperverletzung

Tatort: Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße (Nähe Aldi-Markt) Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, ca. 16:30 Uhr

Nach einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Bad Homburgern, einem 71-Jährigen und einem 17-Jährigen, kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen beide Personen verletzt wurden.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Dorotheenstraße Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, zwischen 13:40 und 23:40 Uhr

Unbekannte Täter hebelten in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür auf, drangen in die Wohnung ein und durchsuchten einen Kleiderschrank. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Sachschaden: ca. 500 Euro

Diebstahl eines Kirchentransparents

Tatort: Oberursel-Stierstadt, St.-Sebastian-Straße 2 Tatzeit: zwischen 29.03.2024, 19:30 Uhr und 30.03.2024, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter durchtrennten im Tatzeitraum die Halterungen eines Transparents an der katholischen Kirche und entwendeten das Banner im Anschluss. Das Transparent war am Zaun der St.-Sebastians Gemeinde angebracht und mit einer Kampagne des Bistums Limburg gegen Rechtsextremismus bedruckt.

Hinweise unter Telefon 06171/62400 an die Polizeistation Oberursel.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Gemarkung Weilrod-Riedelbach, B 275 Unfallzeit: Samstag, 30.03.2024 gegen 14:50 Uhr

Ein 19-Jähriger aus Selters befuhr mit seinem Pkw die B 275 aus Weilrod-Riedelbach kommend in Fahrtrichtung Altweilnau. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den dortigen Graben fuhr. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die Polizeidirektion Hochtaunus wünscht ein frohes Osterfest!

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell