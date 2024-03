PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Bürogebäude +++ Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss +++ Fahren unter Drogeneinfluss

Einbruch in Bürogebäude

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Haingasse Tatzeit: Mittwoch, 27.03.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 28.03.2024, 06:45 Uhr

Sachverhalt: In der Nacht von Mittwoch, den 27.03.2024, 19:00 Uhr, auf Donnerstag, den 28.03.2024, 06:45 Uhr, wurde in ein Bürogebäude in der Haingasse in Bad Homburg v. d. Höhe eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten hierbei eine Fensterscheibe und entwendeten Bargeld und Gutscheine aus einer Handkasse. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt, das Diebesgut hat einen Wert von ca. 100 EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Unfallzeit: Donnerstag, 28.03.2024, 16:55 Uhr Unfallort: 61276 Weilrod, K739 (Zwischen Niederlauken und Wilhelmsdorf)

Sachverhalt: Am Donnerstag, den 28.03.2024, verunfallte um 16:55 Uhr auf der K 739 zwischen Niederlauken und Wilhelmsdorf ein 49 Jahre alter Mann aus Weilmünster mit einem VW Golf und wurde hierbei schwer verletzt. Auf der K739 wurde am späten Donnerstagnachmittag ein verunfallter Pkw gemeldet. Das Fahrzeug war augenscheinlich von Niederlauken in Richtung Wilhelmsdorf unterwegs, als es in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baumstumpf kollidierte. Eine Streife der Polizeistation Usingen konnte am Unfallort lediglich das schwer beschädigte Fahrzeug auffinden. In Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der verletzte Fahrzeugführer bei Niederlauken aufgegriffen werden. Bei dem 49 Jahre alten Fahrer aus Weilmünster wurde ein Atemalkoholwert von fast 1,8 Promille festgestellt. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, welche auch noch im Pkw aufgefunden werden konnten. Zudem zeigte der Mann noch einen bulgarischen Führerschein vor, welcher sich schnell als Fälschung herausstellte. Der Fahrer musste wegen seiner Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das BtmG sowie Urkundenfälschung ermittelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 8000 EUR geschätzt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Homburger Landstraße Tatzeit: Donnerstag, 29.03.2024, 18:25 Uhr

Am frühen Donnerstagabend wurde durch Beamte der Polizeistation Oberursel eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Homburger Landstraße stadteinwärts durchgeführt. Gegen 18:25 Uhr, wurde hierbei ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da durch die kontrollierenden Beamten hierbei Anzeichen auf den Konsum berauschender Mittel ergaben, wurde vor Ort ein Drogen-Schnelltest durchgeführt, der positiv auf den Wirkstoff THC verlief. Der Beschuldigte wurde daraufhin auf die Polizeistation Oberursel sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt, und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

