Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Zwei Tatverdächtige nach Diebstählen aus Autos festgenommen

Polizei sucht weitere Geschädigte

Babenhausen-Hergershausen (ots)

Nach mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Autos am frühen Sonntagmorgen (26.5.) gegen 3.30 Uhr nahm die Polizei einen 22-jährigen und einen 23-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zwei Personen, die an geparkten Fahrzeugen in der Straße "Zur Rosselmühle" prüften, ob diese verschlossen waren. In mindestens zwei Fällen hatten die beiden jungen Männer Erfolg und entwendeten Wertgegenstände aus dem Innenraum der unverschlossenen Autos. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei, nahm die Verfolgung der beiden Männer auf und konnte diese gemeinsam mit einem Nachbarn bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten neben weiterem Diebesgut auch erbeutetes Bargeld und eine Garagenfernbedienung in deren Rucksäcken. Die zwei 22- und 23-jährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten müssen. Das Kommissariat 41 aus Dieburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

