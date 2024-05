Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vorläufige Einsatzbilanz zum Unwetter "Celina"

Mönchengladbach-Stadtgebiet, 02.05.2024, 17:50 Uhr (ots)

Gegen 17:50 Uhr zog das Unwetter Celina mit Gewitter und Starkregen über das Stadtgebiet und die ersten unwetterbedingten Notrufe gingen ein. Bis 21 Uhr waren 91 Einsätze abzuarbeiten. Hierbei handelte es sich um 7 gemeldete Brandeinsätze sowie 84 technische Hilfeleistungen. Durch die Mitarbeitenden der Leitstelle wurden bis 21 Uhr 370 Notrufe angenommen und Telefonate geführt.

Auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz, zwischen Wickrath und Güdderath, kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW war verunfallt. Die beiden Insassen des Unfallfahrzeugs wurden in ein Krankenhaus transportiert. Technische Rettungsmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Auf der Kahle Heide in Holt war ein Blitz in ein Dach eigeschlagen. Hierdurch wurde die Dacheindeckung beschädigt. Auf der Konstantinstr. in Giesenkirchen waren nach einem Blitzeinschlag einige Wohngebäude ohne Strom. Mehrere gemeldete Brandeinsätze stellten sich allerdings auch als Fehleinsätze heraus. Ein Eingreifen durch die Feuerwehr war nicht erforderlich.

An der Ecke Krahnendonk / L390 war eine Person in ihrem PKW von Wassermassen eingeschlossen worden. Sie wurde befreit und ins Trockene gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus geriet ein Baum in Schieflage und diverse Keller liefen voll Wasser.

Glücklicherweise gab es bis auf den Verkehrsunfall auf der Autobahn keine verletzten Personen an den Einsatzstellen der Feuerwehr.

Im Einsatz waren die Lösch- und Hilfeleistungszüge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk), II (Holt), III (Rheydt), die Einheiten Neuwerk, Rheindahlen, Rheydt, Stadtmitte, Odenkirchen, Giesenkirchen, Schelsen, Beckrath, Herrath, Wickrathhahn, Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr, der ASB sowie die Führungsdienste der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Branddirektor Marco Jennißen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell