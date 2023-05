Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Vorfahrt missachtet

Etwa 7.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag bei Donzdorf.

Gegen 15.25 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem BMW von Reichenbach in Richtung Donzdorf. An der Einmündung von der Reichenbacher Straße zur B466 bog er nach links ab. Zu diesem Zeitpunkt war eine 67-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Bundesstraße in Richtung Süßen unterwegs. Die hatte Vorfahrt. Der Suzuki wurde wohl von dem 49-Jährigen übersehen. Trotz eines Ausweichmanövers und Bremsung der 67-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch den heftigen Aufprall lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Verletzt wurde niemand. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 16.45 Uhr war die Straße wieder frei. Bis dahin kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die beschädigten Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn standen. Die Polizei Eislingen schätzt den Sachschaden an den Autos auf rund 7.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

