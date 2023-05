Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Mit Schulbus kollidiert

Am Dienstag verursachte eine Betrunkene in Ochsenhausen einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr war eine 51-Jährige mit ihrem Opel von Rottum in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Dort kam sie wohl mehrfach nach rechts von der Straße ab und touchierte mehrere Leitpfosten. Eine Zeugin meldete die unsichere Fahrerin der Polizei. In Ochsenhausen geriet die Opel-Fahrerin dann mehrmals auf die linke Fahrspur. Zwei entgegenkommenden Personen gelang es mit ihren Autos auszuweichen. In der Schloßstraße kam es dann zum Unfall mit einem Schulbus. Den streifte sie über die gesamte Länge. Unbeirrt setzte die 51-Jährige ihre Fahrt fort. Kurz vor der Einmündung in die Memminger Straße gelang es einem Radfahrer, die Frau durch ein Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Die Verursacherin, der 55-jähriger Busfahrer sowie etwa 20 Schüler, die sich im Bus befanden, blieben unverletzt. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) nahm den Unfall auf. Dabei stellte sie fest, dass die Frau deutlich betrunken war. Ein Arzt nahm ihr deshalb Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Autofahrerin hatte. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Den Sachschaden am Bus schätzt die Polizei auf 8.000 Euro, am Opel auf 4.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness.

