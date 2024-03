Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240303-1: Abbiegeunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Erftstadt (ots)

In den frühen Abendstunden des Freitags (1. März) gegen 18.45 Uhr kam es in Erftstadt-Liblar an der Kreuzung Carl-Schurz-Straße/Bliesheimer Straße zu einem Abbiegeunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf der Carl-Schurz-Straße aus Richtung der dortigen Tankstelle und hielt an der rotlichtzeigenden Ampel an. Als diese auf Grün wechselte, bog der Erftstädter mit seinem VW Golf unvermittelt nach links auf die Bliesheimer Straße ab und übersah dabei das aus Richtung Krankenhaus entgegenkommende Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der 61-jährige Honda-Fahrer stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den ebenfalls aus Erftstadt kommenden Mann in das nahegelegene Krankenhaus. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der abbiegende Pkw-Fahrer Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht auf das Vorhandensein verschiedener Substanzen. Mit diesem Ergebnis konfrontiert gab der 25-Jährige zumindest zu, am Vorabend Cannabis geraucht zu haben. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Unfallverursacher muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Es entstand zudem Sachschaden im fünfstelligen Bereich. (md)

