POL-PDNW: Verkehrsunfall, 18-jähriger Motorradfahrer verletzt, Nachtragsmeldung

Wachenheim a.d. Weinstraße (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16.07.2024, 12:00 Uhr bis 18.07.07.2024, 05:30 Uhr zwei Radarsensoren an einem geparkten Pkw in Wachenheim. Der Pkw, ein VW Touareg, wurden durch den 59-jährigen Geschädigten ordnungsgemäß vor dem Wohnanwesen in der Straße "Im Höhnhausen" in Wachenheim abgestellt. Als dieser seinen Pkw am gestrigen Morgen wieder aufsuchte, ...

