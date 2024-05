Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag den 13.05.2024 gegen 20:30 Uhr an der Steinhuder-Meer-Straße in Hagenburg ereignete.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß eines Citroens mit einem Opel.

Der 18-jährige Citroen-Fahrer aus Wunstorf und der 67-jährige Opel-Fahrer aus Rodenberg machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell