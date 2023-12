Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0705 --Spieglein, Spieglein an der Wand...--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße Zeit: 01.12.23, 17.30 Uhr

...wer sind die cleversten Betrüger im ganzen Land? Augenscheinlich nicht ein 26 Jahre alter Mann und seine 52-jährige Begleiterin aus Delmenhorst. Die beiden vertauschten am Freitag in einem Baumarkt in der Bremer Neustadt die Etiketten von zwei Seifenspendern mit denen von zwei Spiegelschränken. Der Betrug flog dank eines aufmerksamen Mitarbeiters auf.

Das Duo entnahm die beiden Spiegelschränke aus einem Regal des Fachgeschäftes in der Duckwitzstraße. Hierbei wurde das Paar auf zwei Seifenspender aufmerksam, die sich in derselben Reihe befanden, aber erwartungsgemäß einen deutlich niedrigeren Preis aufwiesen. Also wurden die Etiketten kurzerhand vertausch und die Kunden gingen zur Selbstbedienungskasse. Während der 26-Jährige die falschen Etiketten einscannte und einen niedrigen zweistelligen Betrag zahlte, verwickelte die 52 Jahre alte Frau den Kassenaufsichtsmitarbeiter in ein Gespräch und lenkte ihn ab. Diesem kam das Verhalten aber verdächtig vor und er überprüfte anschließend die Belege. Als der Betrug ersichtlich wurde, rannte er den Spiegelschränken hinterher, sah aber nur noch die Rücklichter des "Fluchtwagens". Da der Mitarbeiter sich aber das Kennzeichen merkte, war das gar nicht schlimm. Die Polizei wurde verständigt und suchte gleich die Wohnanschrift des jungen Mannes auf. Der 26-Jährige präsentierte sich zunächst wie die Unschuld von Lande, was sich aber nach der Durchsuchung der Wohnung änderte. Der Spiegelschrank wurde gefunden und beschlagnahmt. Als die 52-Jährige darüber informiert wurde, brachte sie "ihren" Spiegelschrank umgehend zur Wache Neustadt. Gegen beide wird jetzt wegen Betruges ermittelt.

Und die Moral von der Geschicht? Ein Etikettentausch lohnt sich nicht....

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell