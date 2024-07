Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Carlsberg - Kind wird von Hund gebissen

Carlsberg (ots)

Am Freitag, den 19.07.2024 um 16:20 Uhr, befindet sich die 3-jährige Geschädigte gemeinsam mit ihrer Oma im Naturfreundehaus Rahnenhof in Carlsberg. Dort wird die 3-Jährige durch einen Hund gebissen. Das anschließende Gespräch mit der verantwortlichen Hundehalterin endete in einem Streitgespräch und die Hundehalterin verlies die Örtlichkeit. Ohne die Personalien auszutauschen fährt sie in einem silbernen Fahrzeug weg. Auf der Anfahrt zum Rahnenhof konnte ein auf die Beschreibung passendes, entgegenkommendes Fahrzeug durch die Beamten festgestellt und das Kennzeichen notiert werden. Bei der Fahrzeughalterin dürfte es sich um die Hundehalterin halten. Die Ermittlungen dauern an. Die verantwortliche Person wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt zu melden. Weiter sucht die Polizei Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

